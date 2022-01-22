محمد عطية يثير الجدل بحديثه عن أكل اللحوم الحيوانية ويعلن هذا القرار

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 06:57 مساءً - نشر الفنان ” محمد عطية ” منشورا له عبر حسابه على إنستجرام أعلن من خلاله عن توقفه عن تناول اللحوم الحيوانية وتحوله إلى النظام الغذائي النباتي .

وكتب محمد عطية في منشوره متحدثا عن أسباب هذا القرار : ” ناس كتير باعتة تسألنى عن الأكل اللي بحطه فى الستوريز بتاعتى بقالى كام يوم .. إنت بقيت ڤيجن ؟؟ .. الحقيقة أنا بحب الحيوانات جدا وبقالى أكتر من ستنين مسيطرة على دماغى فكرة إنى مش قادر أكل كائن بيتحرك وبيحس وبيتألم ” .

وتابع : ” وكل ما كنت أشوف فيديوهات الأضحية اللى بتنتشر وقت الأعياد بقرر إني خلاص مش عاوز أكون طرف في المعادلة دى بس كل مرة مكنتش بنفذ ده .. من كام يوم قررت إنى أوقف أكل الحيوانات ومنتجاتها ” .

وأضاف : ” وبعيدا عن إن أغلب الناس في مجتمعنا هيسخروا من الفكرة .. أنا بعمل الحاجة اللى أقدر أكون بيها مرتاح .. وأكيد مش بحكم علي أى حد بياكل لحوم .. كل واحد مرتاح فى حاجة يعملها .. وتلخيصا لنقاش حلال وحرام مفيش حاجة بتحرم إنى ما أكلش حيوانات أو أعمل حاجة تريح ضميرى تجاه الحيوانات ” .

واختتم محمد عطية منشوره : ” أنا كنت بحس بتناقض وأنا بحب الحيوانات وبدافع عن حقوقهم وارجع أكل فراخ أو لحمة .. النقاشات اللي حوالين الموضوع لا تعنيني بشئ لأن الحقيقة أنا بدور على راحتي نفسيا قبل إي حاجة .. المهم عشان الناس اللى بتبعت تسألنى .. أيوة انا قررت أبقى ڤيجن ” .