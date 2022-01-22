أبرز تصريحات أصالة مع الإعلامية منى الشاذلى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - "كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد".. بهذه الكلمات كشفت النجمة السورية أصالة نصرى بعض من أسرارها، خلال لقائها ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى لجوئها للأطباء النفسيين بعد انفصالها من المخرج طارق العريان.



أبرز تصريحات أصالة مع الإعلامية منى الشاذلى

وحكت أنها تناولت أدوية وكان هذا أسوأ شىء فى حياتها وظلت حوالى 8 أشهر هكذا، وروت تفاصيل زواجها من فائق حسن، موضحة أن صداقتهما بدأت منذ أكثر من 15 سنة ولكن كانت فى حدود الفن، قائلة: "التحول اللى حصل ده كان فى يوم واحد ومش عارفة مين سبق التانى بالشعور وبفكرة الزواج، ولكن احنا شبه بعض".

وكشفت النجمة السورية أصالة، أن زوجها طلب منها قص شعرها، قائلة: "وهو بالنسبة لى طلباته أوامر".