شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يعود للسينما من خلال شخصية لويس الخامس عشر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فترة الأزمات التي حاصرت الممثل العالمى جونى ديب، فى طريقها للانتهاء بعدما تم إبعاده عن طريق التمثيل بسبب أزماته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، والتى وصلت لطريق منعه من التمثيل على خلفية تلك الأزمات، وذلك بعدما كشف موقع "الديلى ميل"، أن الممثل الشهير وقع على بطولة فيلم جديد سيلعب فيه دور الملك الفرنسي الراحل لويس الخامس عشر.



جونى ديب

كما ذكر موقع فاريتي، أن الفيلم من إخراج المخرج الفرنسي مايوين، ومن المقرر أن يبدأ تصويره هذا الصيف، ليشهد عودة جونى ديب فى شخصية من أبرز الشخصيات التاريخية لما تحمله من محطات عديدة على المستوى الانسانى.

وفى وقت سابق، أكد النجم العالمى جونى ديب، أنه سيكون سعيدًا بتكرار دوره الشهير فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، الكابتن جاك سبارو، فى حفلات أعياد ميلاد الأطفال فى هذه المرحلة، وهو ما يعنى حسب ما نشر موقع الديلى ميل أنه على استعداد تمثيل الدور مرة أخرى، وذلك وسط مزاعم بأن هوليوود تقاطعه بعد قضية العنف المنزلى التى يوجهها ضد زوجته السابقة الممثلة العالمى امير هيرد.

وظهر ديب لأول مرة فى سلسلة Pirates Of The Caribbean باعتباره قرصان فى أول فيلم صدر عام 2003 وشوهد آخر مرة فى الدور الرابع له عام 2017 وفى حديثه بمهرجان سان سيباستيان السينمائى، قال ديب، 58 عامًا: " جمال الكابتن جاك سبارو بالنسبة لى هو أننى أستطيع السفر مع الكابتن جاك فى صندوق، حرفيًا الكابتن جاك فى صندوق".