بالفيديو : أديل تبكي وتقدم اعتذارا للجمهور .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت النجمة البريطانية ” أديل ” في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام عن تأجيل سلسلة من حفلاتها الموسيقية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية .

والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم أمس الجمعة حيث يستضيف مدرج “سيزار بالاس” أول عروضها الأربعة والعشرين .

وذلك بعد إصابة نصف فريق عملها الغنائي بفيروس كورونا ليصبح من المستحيل تقديم الحفلات في موعدها بعد محاولات عديدة من أجل تقديم العرض .

وظهرت أديل في الفيديو وهي تبكي ومتأثرة تأثرا شديدا معربة عن شعورها بالإحباط لما حدث .. كما قدمت اعتذارا للجمهور على تأجيل الحفلات .

فقالت : ” آسفة لكن عرضي ليس جاهزا .. حاولنا بذل كل ما في وسعنا لإقامة الحفلات لكن تم تدمير كل شيء بتأجيل الحفلات بسبب انتشار كورونا ” .

وتابعت : ” نصف فريق عملي مُصاب بالكورونا وأنا محبطة ومحرجة مما حدث لكن الآمر خارج عن إرادتي ” .

وأضافت أديل : ” سنقوم بإعادة جدولة جميع المواعيد وسأنتهي من إنجاز هذا العمل وأريده أن يكون في المكانة التي من المفترض أن يكون فيها ” .