كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت النجمة البريطانية ” أديل ” في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام عن تأجيل سلسلة من حفلاتها الموسيقية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية .
والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم أمس الجمعة حيث يستضيف مدرج “سيزار بالاس” أول عروضها الأربعة والعشرين .
وذلك بعد إصابة نصف فريق عملها الغنائي بفيروس كورونا ليصبح من المستحيل تقديم الحفلات في موعدها بعد محاولات عديدة من أجل تقديم العرض .
وظهرت أديل في الفيديو وهي تبكي ومتأثرة تأثرا شديدا معربة عن شعورها بالإحباط لما حدث .. كما قدمت اعتذارا للجمهور على تأجيل الحفلات .
فقالت : ” آسفة لكن عرضي ليس جاهزا .. حاولنا بذل كل ما في وسعنا لإقامة الحفلات لكن تم تدمير كل شيء بتأجيل الحفلات بسبب انتشار كورونا ” .
وتابعت : ” نصف فريق عملي مُصاب بالكورونا وأنا محبطة ومحرجة مما حدث لكن الآمر خارج عن إرادتي ” .
وأضافت أديل : ” سنقوم بإعادة جدولة جميع المواعيد وسأنتهي من إنجاز هذا العمل وأريده أن يكون في المكانة التي من المفترض أن يكون فيها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أديل تبكي وتقدم اعتذارا للجمهور .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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