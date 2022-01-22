أسما شريف منير تطلب الدعاء من الجمهور : ” أنا مدمرة “

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” أسما شريف منير ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابتها بفيروس كورونا .

فنشرت أسما شريف منير صورة أشارت من خلالها إلى ثبوت إيجابية التحليل التي قامت به والخاص بفيروس كورونا .

كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو طالبتهم فيه بالدعاء لها فقالت : “جماعة ادعولي بجد عشان أنا فعلا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا .. محتاجة كل دعواتكم عشان أنا لوحدي ” .