كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” أسما شريف منير ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابتها بفيروس كورونا .
فنشرت أسما شريف منير صورة أشارت من خلالها إلى ثبوت إيجابية التحليل التي قامت به والخاص بفيروس كورونا .
كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو طالبتهم فيه بالدعاء لها فقالت : “جماعة ادعولي بجد عشان أنا فعلا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا .. محتاجة كل دعواتكم عشان أنا لوحدي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تطلب الدعاء من الجمهور : ” أنا مدمرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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