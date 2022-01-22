ممثل تركي شهير يفاجئ جمهوره ويعلن تحوله جنسيا إلى امرأة

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 05:44 مساءً - كشف الممثل ” أحمد مليح يلماز ” في مفاجأة لجمهوره عن إجرائه لعملية تحول جنسي وتغيره إلى امرأة . وتعرض أحمد مليح يلماز البالغ من العمر 33 عاما لانتقادات واسعة من جانب الجمهور التركي بعد تحوله إلى امرأة واصفين إياه بأنه قبيح . وعلق الممثل التركي على ذلك بأنه يحب نفسه ومقتنع بشكله ولن يخضع لعمليات تجميل لتكبير شفتيه أو يتحدث بطريقة مختلفة . يذكر أن أحمد مليح يلماز اشتهر عربيا بتجسيده لشخصية ” التمساح ” في المسلسل التركي الشهير ” الحفرة ” ضمن أحداث الجزء الأول منه والذي عرض في عام 2019 .

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