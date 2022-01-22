مي فاروق بأغنية “اديني حب”.. دراما من صلب الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقب وإنتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية النجمة المصرية مي فاروق “اديني حب” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

نقلت أغنية “اديني حب” موضوعاً من صلب الحياة عن الكذب واطلاق الوعود الكاذبة التي تقضي على العلاقات العاطفية والإجتماعية، وتُؤدي الى جرح الآخرين دون مراعاة للمشاعر الإنسانية.

وجاء لحن أغنية “اديني حب” بقالب غنائي درامي باللهجة المصرية، وقدمت مي فاروق أغنيتها بإحساس وأداء طربي بعيداً عن المبالغة.

على صعيد الصورة، حمل الكليب توقيع المخرج فادي حداد الذي ترجم الأغنية الى صورة مؤثرة عكست أجواء الأغنية بتفاصيلها.

وحملت أغنية “اديني حب” كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.