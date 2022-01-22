شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين منى زكى وهند صبرى بسبب "أصحاب ولا اعز" و"البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة التونسية هند صبرى، على تهنئة صديقتها وزميلتها الفنانة منى زكى، بنجاح فيلمها الجديد "أصحاب ولا اعز"، من خلال بوست عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت "ستورى" لتهنئة منى وزملائها فى الفيلم الجديد الذى يعرض على إحدى المنصات، وقالت لها: "ألف مبروك لأصحابى الكتير اللى فى الفيلم".

الأمر التي لم تفوته منى زكى، حيث حرصت على إعادة نشر تهنئتها عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، أيضًا، وكتبت لها: "بحبك.. مش قادرة استنى لمشاهدة علا"، وذلك في إشارة إلى شخصية هند صبرى، المنتظرة بمسلسل "البحث عن علا"، التي تعاود به الظهور بشخصيتها الشهيرة في مسلسل "عايزة اتجوز"، والتي حققت بها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه قبل سنوات.



منى زكي ترد على هند صبرى

ويعرض مسلسل "رحلة البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى، يوم 3 فبراير المقبل، ويرصد العمل موضوعات مهمة ومتنوعة، مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ونرى أن حياة "علا" التى يعرفها الجمهور مختلفة تماماً فى رحلتها الجديدة فبعد انفصالها تنطلق "علا" في البحث عن ذاتها وحياتها، ومواجهة الصعوبات والتحديات مع تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كليًا.

"رحلة البحث عن علا" تُعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي الذي يذكرنا بالشخصية المحبوبة "علا عبدالصبور".