شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى جلسة مكثفة لممارسة تدريبات اللياقة البدنية والملاكمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد الفيشاوى، تدريباته الرياضية بصورة جادة للغاية فى أحدث ظهور له من داخل صالة الألعاب الرياضية حسب الصور التى نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث شارك الفيشاوى مجموعة صور له من صالة التديبات أثناء أداء تمريناته منفرداً، التى تنوع ما بين "البوكسينج" وتمرينات اللياقة البدنية، فيما اكتفى بالتعليق على الصور، "أفضل إحساس ليا، أن أظل فى الملاكمة".



الفيشاوى أثناء تدريب الملاكمة

وما أن نشر الفيشاوى تلك الصور حتى انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن تفاعلوا معه على الصور، وأبدوا سعادتهم بتركيز الفيشاوى على ممارسة الرياضة، خاصة أن ذلك جاء بعد فترة من أنباء انفصاله عن زوجته السابقة، ومرض والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفى، التى أجرت عملية جراحية مؤخراً بهدف استئصال ورم فى الثدى.



الفيشاوى فى صالة الجيم

وظهرت الفنانة الكبيرة سمية الألفى، فى وقت سابق من الشهر الجارى مع ابنها أحمد فاروق الفيشاوى، فى جلسة أسرية، ونشر الفيشاوى، الصور عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتى".



احمد الفيشاوى أثناء تدريباته الشاقة

وكانت سمية الألفى تحدثت فى لقاء سابق عن مرض نادر أصيبت به جعلها غير قادرة على المشى حتى اكتشفت أن المرض عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكى واستقرت على فقرات العمود الفقرى، وكان يصطحبها فى رحلة العلاج بالخارج الراحل فاروق الفيشاوى قائلة: "عمرى ما هنسى وقفته جنبى وقتها".



صورة لـ أحمد الفيشاوى أثناء التمرينات