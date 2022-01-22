شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه.. اعرف تفاصيل مسلسل هند صبرى "رحلة البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "رحلة البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى، يوم 3 فبراير المقبل، ويرصد العمل موضوعات مهمة ومتنوعة، مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ونرى أن حياة "علا" التى يعرفها الجمهور مختلفة تماماً فى رحلتها الجديدة فبعد انفصالها تنطلق "علا" في البحث عن ذاتها وحياتها، ومواجهة الصعوبات والتحديات مع تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كليًا.

"رحلة البحث عن علا" تُعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي الذي يذكرنا بالشخصية المحبوبة "علا عبدالصبور".

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة.