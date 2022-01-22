شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبي تعلن موعد زواجها وخطيبها أحمد هلال يكشف سر حبه لها مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ابنة أصالة شام الذهبي ،عن موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" مؤكدة أنه سيكون في 2022، وفور إعلان الخبر وتفاعل الجمهور مع الخبر وتصدرت شام تريند جوجل ومواقع السوشيال ميدياً.

شام الذهبي : ربنا رزقنى بحد الله يحميه

وسألتها منى الشاذلى عن سر جمالها هل هو الحب لترد عليها شام "أكيد ربنا رزقنى بحد الله يحميه"، وظهر أحمد هلال خطيب شام فى الحلقة ليكشف عن سبب حبه لشام قائلا: "اللي عند القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك، كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا".