شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي رفضت التمثيل أمام أحمد زكى.. اعرف أبرز تصريحاتها بعد تصدرها التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مؤشرات البحث جوجل بعد حلولها ضيفة فى إحدى البرامج وإدلالها بعدد من التصريحات المهمة منها شعورها حينما تم إبلاغها بأن رصيدها في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر، وقالت : "اتضايقت من صعوبة الموقف لكن أنا مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير، وأنا عديت الموقف صحيح زعلت كتير واتضايقت وانقهرت ولكن رأيت ان ربنا هو اللى بيعطي".





نوال الزغبي : "ربنا هو اللي بيأخذ ويعطي"

وأضافت أنها مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، متابعة: "ربنا هو اللي بيأخذ ويعطي وتركه له كل شيء وبشكر فى جميع الحالات، وربنا هو اللي بيكرر هيعمل فيا ايه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس احنا اللى بنعملها وأهم شيء صحيتي وأولادي كويسين".

وأكدت أنها رفضت المشاركة في عمل فني من بطولة الراحل أحمد زكي، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم إيمانها بقدراتها على التمثيل والوقوف أمام نجم بحجم أحمد زكي في ذلك الوقت.

نوال الزغبي : أحمد زاهر وأتمنى التمثيل معه

وأوضحت أنها تحب الفنان أحمد زاهر، وإذا عرض علي التمثيل أمامه سأوافق بالطبع، أنا بموت فى تمثيله، وبشوفه فظيع، ولما بيكون موجود بيقدر يأكل الجو كله .

نوال الزغبي : اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه

وعن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل وخوفا من الطلاق، قالت: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه ولو مت من الجوع كرامتي أهم شيء في الحياة ولا يمكن التفريط فيها".





وكشفت مؤخرا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

نوال الزغبي : لا أسمع أغانى المهرجانات

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في أغانى المهرجانات قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

نوال الزغبي : شيرين عبد الوهاب أفضل المطربات التى حققت نجاحًا فى التمثيل

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى لـ"الخليج 365" عن رأيها حول أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قائلة: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.

نوال الزغبي عن مواصفات فتى أحلامها: لا بد أن يدخل دماغى

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها لـ"الخليج 365" مع الزميل مصطفى القصبى، وقالت: "لا بد أن يدخل دماغى يكون رجل شهم وحنون أقدر أستند عليه في كل المواقف".