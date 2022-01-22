شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يبدأ تصوير مسلسل "توبة" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم عمرو سعد تصوير مسلسله الجديد "توبة" فى لبنان والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى،أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

يذكر أن عمرو سعد يعرض له حاليا مسلسل "الجسر" على إحدى المنصات الالكترونية مع النجمة نيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى، محمد علاء جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.