شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار عن لعبة ابنة الصغير مازحا: "فرحته بالكائن ده أكبر من فرحته برجوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم الأردنى اياد نصار، ابنه الصغير بصورة لإحدى ألعابه التى نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وسأل جمهوره ومتابعيه بطريقة طريفة عن اسم اللعبة لدهشته من فرحة ابنه بالدمية القطنية أكثر من فرحته بعودة والده للمنزل، حيث علق على الصورة، "مين ده؟.. فرحة ابنى بالكائن ده أكبر من فرحته برجوعى".



اياد نصار على انستجرام

ويأتى ذلك فى إطار انشغال الفنان الاردنى اياد نصار، بتصوير أكثر من عمل فنى، وعرض أحدث أعماله مؤخراً ممثلاً فى فيلم "اصحاب ولا أعز"، والذى يشارك فيه البطولة مع الفنانة منى زكى، والذى تحدث مؤخراً عن علاقته بها والعمل معها قائلاً فى مقابلة تليفزيونية إنه يعشق العمل معها، لتقاطعه بدورها ودخلت أمام الكاميرا لتقول "وأنا كمان"، مؤكدا أن شهادته مجروحة بها فيما يعني أنه يقدر موهبتها، والعمل معها متعة.

وقالت مني زكي "مش أول مرة نشتغل مع بعض وهو إنسان موهوب وعنده فعلا موهبة كبيرة"، والفيلم بطولة إياد نصار ومنى زكى وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، والعمل المستوحى من الفيلم الإيطالي perfect strangers .