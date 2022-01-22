شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تتألق فى صور جديدة من أحدث فوتوسيشن لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة جديدة لها عبر خاصة "ستورى"، والتى ظهرت فيها بإطلالة مختلفة ومبهجة، تألقت خلالها بكامل أناقتها وجاذبيتها، وتأتى تلك الصورة بعد أيام من احياءها ذكرى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التى تزامنت ذكري ميلادها مع يوم 18 يناير، أى قبل 4 أيام.



دنيا سمير غانم

وسبق أن نشرت دنيا سمير غانم - قبل أيام - فيديو قصير من إعداد محبي والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلادها، وثق مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".

وذلك بعدما وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده أيضاً فى نفس الاسبوع، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".