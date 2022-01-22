بالصور| ريهام العدل تفتتح معرضها الجديد بحضور آل العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتحت الفنانة التشكيلية ريهام العدل معرضها والذي يحمل اسم "Moving forward" في منطقة وسط البلد، مساء أمس الجمعة 21 يناير، وسط حضور عدد كبير من محبي الفن التشكيلي.

وشهد المعرض الذي يضم 22 لوحة جدارية كبيرة، حضور آل العدل، وفي مقدمتهم والد ريهام الفنان رمزي العدل، وعمها الدكتور مدحت العدل، وعمها المنتج جمال العدل، إلى جانب الفنانة علا رشدي والمخرج خالد الحجر، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدثت ريهام عن سبب اختيارها moving forward اسما للمعرض، مؤكدة أن إعدادها للوحات المعرض جاء في فترة صعبة مرت بها، إذ عانت الفترة الأخيرة من أزمة صحية، فالاسم كان بمثابة رسالة لها، إلى جانب أنه رسالة للجميع أن يستمروا ويواصلوا العمل ويتحركوا دائمًا للأمام، خاصة وأن العالم كله مر بسبب "كورونا" بظروف صعبة، لذا على الجميع ألا يستسلم ويفكر بإيجابية.