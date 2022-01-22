الأقصر للسينما الأفريقية يطلق مشروعا لدعم المخرجات في أفريقيا والشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مشروعا جديدا خلال دورته الحادية عشرة، ويحمل اسم (فاكتوري) يقوم على دعم المخرجات من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويأتي ذلك إدراكا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة، والتحديات في إخراج الأفلام الطويلة وبالأخص التسجيلية.

ويقوم المهرجان بدعم من ٧ إلى ٩ مشاريع من الأفلام الطويلة، وكذلك التطوير والتدريب والدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء المخرجات الشابات من خلال الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا، بالإضافة للاستفادة من خبرات مخرجين ومخرجات يشاركن بالمشروع لتعزيز الاحساس بالأمان والثقة في النفس من خلال الورش المعدة خصيصا لهذا الغرض .

وأكدت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومؤسسة المشروع أن المهرجان خلال الدورة الجديدة سوف يستضيف خمسة من المخرجات الرائدات في السينما التسجيلية ليقدموا مناقشات، كما سيتم عرض عدد من الأفلام التي تعد من علامات السينما التسجيلية في أفريقيا .

أما عن كيفية اختيار تلك المشاريع قالت عزة: سيتم اختيار المشاريع من خلال إدارة المهرجان ومديرة المشروع المخرجة كوثر يونس، وهي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما في القاهرة، وحظي فيلمها الأبرز "هديّة من الماضي" بإشادة واسعة من النّقّاد في مختلف المهرجانات السينمائية المحلّية والدوليّة، وكان الأوّل، وهي تنتج وتخرج حاليا أفلام قصيرة وطويلة وإعلانات تليفزيونية، وهي أيضا إحدى مؤسسات مبادرة "راويات" وهي مبادرة تشاركت في تأسيسها مع مخرجات ناشئات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشّتات بهدف تصوّر مشهد جديد على مستوى المنطقة وخارجها، ومع نموّ المبادرة سيَسعينَ كل المشاركات فيها إلى توليد مساحات للتّواصل والدّعم ورعاية الأصوات السينمائية النّسائية الجديدة .

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.