موعد زفاف شام الذهبي.. وخطيبها يصفها بالملاك المتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

جاء اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بين الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد ظهورها الأخير بصحبة والدتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC.

منى وجهت سؤالا لشام عن السبب في جمالها خاصة في الفترة الأخيرة، وعما إذا كان الحب والارتباط هو السبب، وردت أصالة "حلاوة الحب"، وقالت شام "الحب الأول الحمد لله ربنا عطاني أحلى شريك كنت بتمناه".

خطيب شام ويُدعى أحمد كان من بين حضور الحلقة، وسألتها منى هل سيكون الزواج في 2022، لترد بالإيجاب، خاصة بعدما حققت نجاحا كبيرًا في مجال عملها.

وحكى أحمد أنه يعرف شام منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركين، وردًا على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي عقب الكثير من التفكير، قال "لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير"، واختتم واصفا شام بأنها ملاك متحرك.

جدير بالذكر أن حلقة أصالة في معكم، شهدت مشاركة أولادها الأربعة، وكذلك حل خلالها صديقها الفنان أحمد سعد ضيفا، وقدما الكثير من الأغاني.