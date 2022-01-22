كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بعيد زواجهما الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة كندة علوش بمرور 5 أعوام على زواجها من الفنان عمرو يوسف، إذ احتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن في يناير 2017.

ونشرت كندة صورة جمعتها بـ عمرو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، من أحد الأماكن العامة أثناء الاحتفال بعيد زواجهما، إلى جانب مجموعة صور في إطار واحد التُقطت لهما في مناسبات مختلفة.

جدير بالذكر أن كندة علوش عُرض لها مؤخرًا مسلسل "ستات بيت المعادي" على منصة شاهد VIP، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، وشارك في بطولته أحمد وفيق، إنجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، ميرهان حسين، أميرة العايدي، شريف حافظ، إخراج محمد سلامة.