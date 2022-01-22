مي عز الدين تدخل عالم "تيك توك" بفيديو قاتلة زوجها: "دي هتبقى ظيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بأول فيديو لها في عالم "تيك توك".

واختارت مي الفيديو الخاص بقاتلة زوجها بالسم ليكون الأول لها، والذي يسألها فيه أحد الأشخاص عن كيف قتلته، فتجيب بالسم، ليبدي استغرابه من وجود كدمات في وجهه، لترد عليه بأنها من قامت بذلك لأنه رفض أن يبتلع السم.

وعلقت مي "باكورة أعمالي في تيك توك، دي هتبقي ظيطة.. اضحك لتنسى همومك وتوكل على الله".

كان أخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمود عبدالمغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، أحمد خليل، صفاء الطوخي، مي سليم.