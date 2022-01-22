"أنا مش ربنا".. محسن محيي الدين يعلق على خلع الفنانات للحجاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محسن محيي الدين، إنه لا يستطيع الفصل في أسباب خلع الفنانات الحجاب، ولا يمكنه أن يقرر لماذا أخذن هذا القرار.

وتابع في حواره مع المذيعة راغدة شلهوب ضمن برنامج "نص الكلام" المعروض على قناة النهار: "قد يكون السبب أن أغلبهن يعيشن بمفردهن، فمن الذي سينفق عليهن،من الناحية المادية مثلا ستجدين مطلقات أو أزوجهن توفوا".

وأضاف محسن "الست عندما تقرر الجلوس في البيت والالتزام بالحجاب لابد أن يكون لديها قوة مادية، وعندما تخلع الحجاب تكون في حاجة للعمل والله أعلم، هناك أيضا من لم تقرأ جيدا أو تدرس، لكن في النهاية أنا لا يمكن أن أصدر حكم على أي شخص (أنا مش ربنا)".

وشدد على حرصه في مسألة عدم إصدار أحكام، والحسم بقول إذا كان الأمر صح أو خطأ، خشية أن يقع في نفس الأمر ويمتحنه الله فيه.

جدير بالذكر أن محسن محيي الدين يُعرض له في دور العرض السينمائي فيلم "الكاهن" بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم الفن الكبار، بينهم: محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، إياد نصار.