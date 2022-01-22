تعرف على بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل ” الكبير أوي “

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 03:50 مساءً - كشف ” أحمد الجندي ” مخرج مسلسل ” الكبير أوي ” في لقائه مع برنامج ” الراديو بيضحك ” المذاع عبر إذاعة راديو 9090 عن بديلة الفنانة ” دنيا سمير غانم ” في الجزء السادس من المسلسل والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022 .

حيث أشار أحمد الجندي إلى أنه بعد تقديم دنيا سمير غانم اعتذارها عن المشاركة في الجزء السادس من الكبير أوي فضل صناع العمل أن تكون البديلة لها شخصية جديدة ومختلفة عن شخصية ” هدية ” التي قدمتها دنيا

ووقع الاختيار على الممثلة الشابة ” رحمة أحمد ” .. وأكد المخرج أحمد الجندي على أنه يراهن على رحمة أحمد ونجاحها في هذا العمل وأنها ستكون مفاجأة للجمهور .

يذكر أن رحمة قدمت أدوار صغيرة في عدد من المسلسلات منها “أريد رجلا” و”ليه لأ” و “قصر النيل” .. كما شاركت في برنامج ” ثلاثي ضوضاء الحياة ” وبرنامج ” أمين وشركاه ” مع الفنان أحمد أمين .