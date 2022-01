شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة جيمس بوند تكشف آخر تطورات البحث عن بديل دانيال كريج لأداء دور البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رحلة البحث عن بديل للنجم العالمى دانيال كريج، لأداء دور العميل 007 فى سلسلة أفلام جيمس بوند، لم تحسم بعد، حيث قالت منتجة العمل باربرا بروكلى، إنهم لا يزالوا يبحثون عن ممثل جديد للعب الشخصية دون تأكيد أو حسم اسم الممثل، حسب تصريحاتها لموقع "ديلى ميل" البريطانى، مؤكدة أنهم يستمتعوا إلى الآن بجنى الفوائد من وراء الجزء الأخير من بطولة دانيال كريج، ولن يفعلوا ما هو أكثر من ذلك خلال الوقت الحالى.

وأضافت المنتجة، حول حقيقة لعب النجم إدريس ألبا، دور البطولة وفقاً للعديد من التقارير التى أكدت ذلك مؤخراً،: "بكل تأكيد هو أحد الأسماء المرشحة للتواجد داخل الفيلم بصفة عامة سواء فى دور البطولة أو لا، كما أن هناك أسماء أخرى قد تظهر خلال الفترة المقبلة".



منتجة فيلم جيمس بوند

تصريحات المنتجة باربرا بروكلى، زادت من حدة التكهنات حول أن إدريس ألبا، سيكون فى الفيلم، ولكنه فى الوقت ذاته قد لا يكون المرشح الأول للعب شخصية جيمس بوند، وبالتالى قد يلعب دور الشرير فى أحداث الفيلم المقبل".

من ناحية أخرى، سيعود إدريس إلبا لتجسيد دوره الأيقوني "جون لوثر" بمسلسل Luther، وذلك بعد إعلان تحويل المسلسل إلى فيلم من بطولة آندي سيركيس بطل ثلاثية The Lord of The Ringsو The Hobbit جنبًا إلى جنب مع سينثيا إيريفو والتي جسدت شخصية " أريثا فرانكلين" خلال الموسم الثالث من مسلسل السير الذاتية Genius.



ادريس البا

وبحسب التقارير، الذي نشرتها الديلي ميل فإن الفيلم القادم سيكون بمثابة استمرار لمسلسل Luther مع عودة شخصية "إلبا" المميزة إلى العمل مرتديا قبعة المحقق التي يضرب بها المثل مرة أخرى عندما يواجه تهديدًا مزدوجا، َلعب "إيريفو" دور محققة زميلة، ولكن تُوصف بأنها عدو "جون لوثر"، بينما يشار إلى "سيركيس" سيجسد دور الشرير والمجرم خلال أحداث الفيلم.