شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج السورى بسام الملا.. أخرج روائع الدراما السورية منها "باب الحارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نقابة الفنانين السوريين، عن وفاة الفنان والمخرج السورى الكبير بسام الملا ، الذى أخرج أكثر من عمل فنى مميز خلال مشواره مع الدراما السورية والعربية، أبرزها مسلسل "باب الحارة" الذى يعتبر واحد من ابرز المسلسلات في تاريخ الدراما السورية والعربية.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، عبر فيسبوك الأمر بكتابة : «فرع دمشق لنقابة الفنانين .. ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا .. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون».



رحيل مخرج باب الحارة

وقد شهد العام الماضى 2021 أحدث الأعمال الدرامية للمخرج بسام الملا من خلال اخراجه لمسلسل "سوق الحرير"، والذي تم عرضه في دراما رمضان الماضى.

ويمتلك المخرج الراحل فى رصيده عدد من الأعمال البارزة منها «الخوالي، باب الحارة ج1، أيام شامية، باب الحارة ج3، العبابيد، الخشخاش».