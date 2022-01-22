منى زكي تثير غضب المتابعين بمشهد جرئ و ” خادش للحياء ” من فيلمها أصحاب ولا أعز

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - أثارت الفنانة ” منى زكي ” حالة من الجدل وضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أحد مشاهدها في فيلمها الجديد ” أصحاب ولا أعز ” الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا .

حيث ظهرت منى زكي في المشهد الذي وصفه المتابعون بالجرئ والخادش للحياء وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها .

وتعرضت الفنانة المصرية على خلفية هذا المشهد لانتقادات وهجوم لاذع من جانب الجمهور الذي أعرب عن استنكاره لهذا المشهد خاصة وأنه عرف عنها ابتعادها عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي .

كما انتقد عدد من المتابعون قيام منى زكي بالتلفظ بكلمات بالفيلم وصفوها ب ” الإباحية ” .. ووجه لها الجمهور اتهامات بالترويج للمثلية الجنسية وذلك لتجسيد الفنان اللبناني ” فؤاد يمين ” شخصية مثلي جنسيا .

يذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز يشارك في بطولته : منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز ومن إخراج وسام سميرة .. وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي ” Perfect Strangers ” .

وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة يضع الجميع فيها هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع .

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء .