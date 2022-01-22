شاهد .. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها ال 77

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - شاركت الفنانة ” نبيلة عبيد ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة من احتفالها بعيد ميلادها ال 77 . وظهرت نبيلة عبيد في الصورة وهي تحتفل بعيد ميلادها في منزلها بمفردها بسبب فيروس كورونا وتقوم بتقطيع كيك عيد الميلاد . وكتبت النجمة المصرية في تعليقها على الصورة : ” منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء .. أنا والتورتة لوحدينا .. كل سنة وانتم طيبين ” .

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