في مشهد صادم.. مشهورة كويتية تفقد اعصابها في بث مباشر وتضرب نفسها وتشد شعرها!

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - أصيبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “سناب شات” الكويتية ريم البلوشي، بحالة هستيرية خلال بثها فيديو مباشرا عبر ”تيك توك“، وذلك في رد فعل على منتقديها.

ورصد الفيديو، صراخ ولطم وضرب “البلوشي” لنفسها في البث المباشر، كما شدت نفسها من شعرها وهي منهارة.

وهاجمت ريم البلوشي متابعيها قائلة “انتم مسلمين لا مستحيل يكون في بشر هكذا انا ما توقع في بشر طبيعيين بطريقتكم مستحيل”.

بعد الانهيار الذي أُصيبت به ريم البلوشي في البث المباشر على تيك توك، عادت ونشرت فيديو على حسابها الخاص على Tik tok تقول به أنها بخير، وتشكر كل من سأل عنها.

وأثارت المشهورة الكويتية طوال الأيام الماضية انتقادات، إثر خروجها في عدة مقاطع فيديو تشكو فيها اضطرارها إلى البقاء في الحجر، بعد أن أبلغها المودل هيما بإصابته بفيروس ”كورونا“.