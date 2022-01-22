شام الذهبي تكشف عن موعد زواجها

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - حلت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” ضيفة مع والدتها ببرنامج ” معكم منى الشاذلي ” الذي تقدمه الإعلامية ” منى الشاذلي ” والمذاع على قناة cbc .

وخلال اللقاء الذي تواجد به أيضا خطيب إبنة أصالة رجل الأعمال المصري ” أحمد هلال ” ضمن الجمهور كشفت شام الذهبي عن موعد زواجهما والمقرر أن يكون في 2022 .

وتحدث أحمد هلال عن علاقته بشام الذهبي مشيرا إلى أنهما كانا أصدقاء قبل خطبتهما وتوجد الكثير من الأشياء المشتركة بينهما .. وعن اتخاذه لقرار ارتباطه بها علق قائلا : ” اللي عند القلب مش محتاج تفكير .. هي ملاك متحرك ” .

يذكر أن شام الذهبي الإبنة الكبرى لأصالة كانت قد أعلنت عن خطبتهما من أحمد هلال في أكتوبر 2021 .