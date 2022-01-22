” فنان شهير ” .. زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال يستغيث بالرئيس السيسي

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - وجه الفنان والمخرج المسرحي ” مراد منير ” زوج الفنانة الراحلة ” فايزة كمال ” نداء استغاثة في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك إلى الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

والذي كشف مراد منير من خلاله عن أنه سيتم طرده من مسكنه صباح غد الأحد بعد كسب صاحبة الشقة قضية طرده ولم يتم إمهاله مدة ليتدبر فيها أمره وينتقل إلى مكان آخر .

فكتب مراد منير في منشوره : ” سيادة الرئيس .. أتوجه إليك كأحد أبنائك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ 8 سنوات ” .

وتابع : ” وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي ” .

وأضاف زوج فايزة كمال : ” رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد .. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده ” .