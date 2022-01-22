وفاة بسام الملا مخرج “باب الحارة” و”ليالي الصالحية” عن 66 عاما

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:56 مساءً - توفي المخرج السوري، بسام الملا الذي ارتبط اسمه كعرّابٍ لمسلسلات البيئة الشامية، أشهرها “باب الحارة”.

ونعت “نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق“، اليوم السبت، بسام الملا، وقالت عبر “فيس بوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها “إذاعة شام إف إم” أن الملا توفي مع ساعات صباح اليوم.

والملا من مواليد 13 فبراير/شباط 1956، وهو الذي اشتهر بإخراج مسلسلات البيئة الشامية في سورية، التي بدأها بـ”أيام شامية”، و”ليالي الصالحية”، و”أشهرها “باب الحارة” و”الخوالي”.

بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، العبابيد، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود”.

وهو ابن الممثل أدهم الملا، وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

وولديه أدهم وشمس الملا، وقد شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

نجوم سوريا ينعون بسام الملا

وقد نعى المخرج السوري الرحل، عدد من نجوم التمثيل في سوريا نذكر منهم الفنانة أمل عرفة التي كتبت “سيد من عمل روائع الدراما الشامية المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله إنَّا لله وإنّا إليه راجعون”.

كما كتبت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، عبر حسابها على تويتر، ناعية الراحل: “استاذنا الغالي بسام الملا. الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته تاريخك الفني المشرف رح يبقى. آمنت فيي والك فضل كتير كبير علي ببدايتي. كل الحب والذكريات الطيبة صلواتنا لروحك”.