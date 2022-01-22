شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز 3 خبطات بالرأس فى أشهر معدودة.. منهم مرتين كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحظ السيئ سيظل ملازم النجمة ياسمين عبد العزيز، والتى أصيبت أمس بفيروس كورونا كما أكد المقربين منها، حيث تخضع حاليا للعلاج بعد عزلها فى منزلها.

وهذه المرة لم تكن الأولى التى أصيبت فيها ياسمين بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل أثناء تصوير مسلسلها "اللى ملوش كبير"، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، ووقتها قام مخرج العمل بتصوير جميع المشاهد التى لا تتواجد فيها حتى لا يتعطل التصوير، لحين شفائها.

وبعد عيد الفطر الماضى مباشرة لم تكتمل فرحتها بمسلسلها الرمضانى "اللى ملوش كبير"، حيث دخلت فى أزمة مرضية استغرقت عدة أشهر خلال إجراؤها عملية جراحية.

وكعادة ياسمين ألتزمت الصمت تماما ولم تصرح بأى شئ عن إصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا، وهو نفس الأمر بالنسبة لزوجها الفنان أحمد العوضى، والذى ألتزم هو الأخر الصمت تماما.