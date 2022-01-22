شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يتعرض لحادث تصادم بسيارته فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نجم أفلام الحركة الأمريكى، النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، لحادث سير تحطمت خلاله عدة سيارات في مدينة لوس ‏أنجلوس الأمريكية، وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن الحادث الذى وقع ظهر أمس الجمعة، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز" البريطانى.



شوارزنيجر يتعرض لحادث تصادم

ووقع الحادث عند تقاطع شارعي "صن ست بوليفارد" و"ألنفورد أفينيو" في حي برينتوود، وقالت شرطة لوس أنجلوس، إن أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 74 عامًا، لم يصب بأذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.



شوارزنيجر فى موقع الحادث

فيما أوضح موقع "سبوتنيك"، تفاصيل الحادث، وأشار فى تقريره، إلى أن الشرطة قالت إن "شوارزنيجر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"، عندما استدار يسارا من خلال إشارة "السهم الأحمر"، واصطدم بسيارة "بريوس" حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف".

وأضافت الشرطة، أن سيارة شوارزنيجر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة "بورش كايين"، وأشارت شرطة لوس أنجلوس، إلى أن الحادث لم يكن نتاجًا عن تناول المخدرات أو الكحول.



حادث السير فى لوس أنجلوس

ويشار إلى أن محكمة لوس أنجلوس العليا، قضت رسميًا - فى وقت سابق - بإنهاء طلاق الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، وزوجته الصحفية الأمريكية ماريا شريفير، بعد انفصالهما وإجراءات طلاقهما المعلقة في المحاكم منذ عشر سنوات.

وتقدمت ماريا شريفير في البداية بطلب الطلاق من أرنولد شوارزنيجر في يوليو 2011، مشيرةً إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينها، لكن تسوية ملكية الطرفين عطلت إجراءات الطلاق طوال هذه السنوات، وبحسب ما ورد في موقع فوكس نيوز، أنهت محكمة لوس أنجلوس العليا تسوية الطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن كان لا بد من توقيع القرار من قبل قاضي الجلسة، الذي قام بالفعل بتوقيع وثيقة الطلاق، صباح الثلاثاء، وفقًا لسجلات المحكمة.

وكان قد احتفل النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، بمناسبة عيد الميلاد بطريقة مختلفة وبهدايا غير متوقعة، حيث يبدو أنه أراد إحداث فارق في حياة قدامى المحاربين خلال موسم العطلات، وبدلًا من تقديم هدايا عينية وتقليدية، حسبما ذكر موقع people.