شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة "حصان وحيد القرن".. ليلى وملك زاهر تحتفلان بعيد ميلاد شقيقتهما منى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ابنتا الفنان أحمد زاهر، ليلى وملك، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتيهما الصغرى منى، حيث نشر ليلى زاهر، العديد من صور الاحتفال عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، مبدية سعادتها بشقيقتها الصغرى.

وظهر في الصور التي نشرتها ليلي أحمد زاهر، عبر السوشيال ميديا، زينه عيد الميلاد وتورته لطيفة على شكل "حصان وحيد القرن" من 3 أدوار، وارتدت ليلى قبعة سوداء تشبه قبعات "Cow Boy" الأمريكية، فيما حملت شقيقتها الصغرى فى مختلف اللقطات المصورة بمفردهما، وكذلك خلال الصور التى شاركتهما فيها شقيقتيهما ملك زاهر، وقالت ليلى، فى تعليقها على الصور، "عيد ميلاد سعيد يا فتاة".



حساب ليلى احمد زاهر على انستجرام

وكانت الفنانة الشابة ليلي زاهر، شوقت جمهورها ومتابعيها لعمل فني جديد يجمعها مع النجم حميد الشاعري، حيث نشرت صور تجمعهما داخل الاستديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتعلن عن قرب صدور عمل يحضران له، وعلقت علي الصور قائلة: "تتوقعوا ماذا.. مع الأول والوحيد الكابو"، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث علق أحدهم قائلا :"في كلام كبير هيحصل"، وقال أخر "شكلها أغنية حلوة".



ليلى وملك أحمد زاهر تحتفلان بعيد ميلاد أختهما منى



ليلى وملك أحمد زاهر فى عيد ميلاد أختهما الصغرى منى



الاحتفال بعيد ميلاد منى احمد زاهر



ليلى زاهر تحمل شقيقتها منى فى عيد ميلادها



ليلى ومنى زاهر فى احتفال عيد الميلاد



فرحة ليلى ومنى احمد زاهر فى عيد الميلاد



احتفالات عيد ميلاد منى احمد زاهر

وكان عرض الفنان أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى زاهر والفنان أحمد فتحى، مسرحية "عائلة لاسعة جدا" فى موسم الرياض، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية، من إخراج تامر كرم.

وتعد مسرحية "عائلة لاسعة جدا" بمثابة عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما، منذ عرض آخر مسرحياته "ليالى الأزبكية"، عام 2004 والتي تم تقديمها لمدة 4 أشهر متواصلة.

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: مسرحية "عائلة لاسعة جدا"، هتكون مفاجأة للجمهور وتجمعنى بابنتى ملك وليلى، كما يشارك فيها أيضا الفنان أحمد فتحى.

وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جدا بهذه المسرحية فكنت مشتاق للمسرح، لأننى خريج معهد الفنون المسرحية، وعملت زمان فى عدة أعمال مسرحية منها "ادلعى يا دوسة"، و "ليالى الأزبكية" التى تم عرضها 4 شهور وحققت نجاحا كبيرا".

واستكمل زاهر: "المسرح مجهد ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود فعل الجمهور فى نفس الوقت إحساس أجمل، وأنا كنت مشتاق جدًا للمسرح ، وعملت ما يقرب من ألف مسرحية داخل معهد فنون مسرحية وامتحاناتنا كانت عن المسرح، وكمان فكرة المسرحية ووجود ابنتى ملك وليلى فكرة جديدة عجبتنا جدًا وكانت فكرتهم، وهذه المسرحية أول مرة مسرح لهما".