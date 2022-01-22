أحمد فهمي يقدم برنامجا جديدا "أحلى كلام".. ألعاب ذهنية و"مزيكا وغنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينتظر الفنان أحمد فهمي، إطلاق حلقات برنامجه الجديد "أحلى كلام"، والذي من المقرر عرضه قريبا على شاشة الحياة.

وقال الفنان أحمد فهمي في بيان صحفي، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، إلى جانب ألعاب ذهنية، وفقرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.

وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسل الرواية، الذي يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، بطولة محمود عبدالمغني، وأيتن عامر، وشيري عادل.