ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها.. أنظروا إلى جمال قالب الحلوى الذي اختارته!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 01:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

احتفلت النجمة ياسمين صبري بعيد ميلادها، حيث شاركت الجمهور صورة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت ياسمين بالصورة وهي تحمل قالب حلوى مميّز، اختارته باللون الزهري. في حين ظهرت هي بفستانٍ جميل وبتسريحة شعر جذّابة، كما وإرتدت المجوهرات التي زادت من أناقتها.

وسرعان ما إنتشرت الصورة على موقع التواصل الإجتماعي حيث تناقلها المتابعين وعبروا عن حبهم وإعجابهم بها كما وإنهالت التهاني والمباركات بمناسبة عيد ميلادها.