شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا وزوجها نيك ‏جوناس يرزقان بأول طفل لهما من أم بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكى نيك ‏جوناس، بأول طفل لهما، وقالت شوبرا، في تدوينه نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام": "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلًا بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".



حساب بريانكا عبر انستجرام

وتزوجت بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، عام 2018، في الهند، ويصغرها زوجها بعشر سنوات، وسبق أن احتفل النجمين بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد الميلاد المجيد، حيث قام الزوجان اللذين احتفلا بالكريسماس بمنزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر نيك جوناس عبر Instagram صورة رائعة لعيد الميلاد تظهر عائلته المكونة من 5، وهم نيك وبريانكا وكلابهما الثلاثة.

وظهر في الصور النجمان أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة مع هدايا متناثرة حول الشجرة المزينة، وتم التعليق علي الصورة بـ "عيد ميلاد سعيد للجميع من عائلتنا إلى عائلتكم".

وكانت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، أذهلت الحضور أثناء ظهورها في العرض الأول لفيلم The Matrix Resurrections في سان فرانسيسكو، حيث ارتدت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا فستانًا رائعًا بفتحة عند القدم وتطريز باللون الأحمر، وأكملت شوبرا الإطلالة بزوج من الأقراط المتدلية وزوج من الخواتم، وتخطت الاستعانة بقلادة، ولتبقي ثوبها مركز الاهتمام، حسب ما نشره - حينها - موقع الديلي ميل البريطانى.