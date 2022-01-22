شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بعيد زواجها بلقطات رومانسية مع عمرو يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة كندة علوش، على الاحتفال بعيد زواجها من الفنان عمرو يوسف، حيث نشرت مجموعة صور متنوعة لهما معًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لتوثق جانب من اللحظات الرومانسية التى جمعتهما فى مناسبات مختلفة.

وظهرت كندة علوش، في الصور التي نشرتها عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، بجوار زوجها عمرو يوسف، فى المهرجانات والفعاليات الفنية، إضافة إلى صور أخرى شخصية التقطها النجمان معًا بعيدًا عن المناسبات العامة، وكذلك بعض الصور من احتفالات عيد زواجهما، وعلقت عليها: "عيد زواج سعيد"، إضافة إلى إيموجى "قلب أحمر".



حساب كندة علوش على انستجرام

وسبق أن كشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل مشاركتها في فيلم هندي لأول مرة بالفيلم الجديدThe yellow bus للمخرجة الأمريكية ويندي بيدنارز، مؤكدة إن القصة جذبتها للعمل بها من أول قراءتها.



عمرو يوسف وكندة علوش

وقالت كندة علوش في تصريحات تليفزيونية لها: "كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها أني موافقة على الفيلم، وقولتلها خليني اقرأه الأول.

وتابعت كندة: أول ما قريت أول أربع صفحات قولت أنا لازم أكون موجودة بأي طريقة، الفيلم إنساني جدًا، وفيه عناصر عالمية في القصة نفسها مش بس كممثلين، وأنا بلعب دور ميرا مديرة المدرسة، وكان جديد ومختلف عليا، لأني بتحط أكتر في قالب الشخصيات المظلومة وكدا، وكنت بحاول الاقي شيء مشترك بيني وبين الشخصية".



كندة علوش وعمرو يوسف

وأضافت: "كنت في الفيلم كأني في كورس وبتعلم لأني بشتغل مع ممثلين من بوليوود اللي أنا بحترم حضارتهم ومبهورة بيها وبالسينما بتاعتهم.. وكل دا بالنسبالي إضافة كبيرة لمسيرتي الفنية".

وكانت كندة علوش احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث نشرت صور تجمعها علي انستجرام الخاص بها، وكشفت عن مشاعرها ومدي حبها لشريك حياتها ووالد ابنتها حيث علقت كندة علي الصور بـ " أحبك فوق الكلمات والخيال .. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى الصامتة..كوني زوجتك نعمة لا تصدق".