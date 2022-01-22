شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يغنى للبرد القارس: "بالراحة علينا يا عم الشتاء".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد نور عن تحضيره أغنية جديدة تزامنا مع البرد القارص الذى تعيشه مصر هذه الأيام، والاغنية بعنوان "براحة علينا يا عم الشتا"، وتقول كلمات الأغنية: "براحة علينا يا عم الشتا.. ملناش حد ياخدنا فى حضنه.. ما هو جوك أصله رومانسى وكدة.. وأنا قلبى يا سيدى قليل بخته".

يذكر أن محمد نور طرح بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي.