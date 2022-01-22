والدة “زينة” تخطف الأنظار في ظهور نادر جدًا معها؛ برأيكم هل يوجد شبه بينهما؟! – شاهدوا بالصور

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 11:50 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية زينة مقطع فيديو، على خاصية “ستوري” بحسابها على موقع “إنستجرام”، كشفت خلالها عن أسباب ابتعـادها عن السوشيال ميديا، خلال الفترة الماضية، حيث كشفت أن السبب يعود إلى إصــابة والدتها بـ “فيروس كورونا”، حيث قالت: ” “الحمد لله مامتي جالها كورونا وكانت تعــبانة بقالها أسبوعين.. خدتها وروحنا المستشفى وعملنا تحاليل”.

وتزامنًا مع هذا النبأ، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة شهدت ظهور زينة مع والدتها في العرض الخاص بـ “فيلم الفلوس” التي قامت ببطولته مع تامر حسني، وظهرت والدة زينة في الصورة محتشمة ومرتدية الحجاب، مما أثار إعجاب الروّاد، كما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وأشار الكثيرين لوجود بعض الشبه بين زينه وبين والدتها.

الفنانة «زينة» بصحبة والدتها في ظهور نادر لها – الصورة من العرض الخاص لـ فيلم الفلوس

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية زينة مؤخرًا عن تعرضها لأزمـة صحية شــديدة هي وطفليها التوأم “زين الدين، وعز الدين”، ووالدتها، حيث نشرت مقطع فيديو، على خاصية “ستوري بحسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي تجلس في الفراش، بعد إصـابتها بنزلة برد قوية، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد حاليًا.

ستوري زينة على إنستجرام

الفنانة المصرية وجهت رسالة لمتابعيها، بقولها: “عمـــري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عـــيان، دور برد غـــير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أســـخن ويعملولي كـــمادات، مـــش قـــادرة أفتح عيني، كلنا تعــــبانين، خـــلوا بالكم الموضوع مـــش هزار”.

في الوقت نفسه لم يصدر من الفنان أحمد عز أي رد فعل على هذا النبأ، واكتفى بالصمت، بينما لم تذكر طليقته الفنان أنه قام بالاتصال بهما أو السؤال عن ابنيه.

زينة تنتهي من “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة زينة من تصوير فيلمها “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات، حيث بدء تصويره عام 2017، إلا أنه توقف أكثر من مرة ، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حالياً والانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم “التاريخ السري لكوثر” بطولة ليلى علوى، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، ويعد الفيلم هو التعاون الثاني الذي يجمع بين زينة والمخرج محمد أمين بعد فيلم “بنتين من مصر” عام 2009 والذي حقق نجاحاً كبيراً وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية وحصد جوائز كثيرة، كما نالت زينة جائزة المهرجان القومي للسينما عن دورها فيه.

زينة في الموسم الرمضاني

وعلى الصعيد الدرامي، استقرت زينة على “مسلسل عشق أسود” لتخوض به سباق رمضان 2022 القادم، وهو من إخراج شيرين عادل ومن المقرر أن تبدأ المخرجة ترشيح الأبطال المشاركين فى العمل إلى جانب زينة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية شهر يناير الجاري.

فيما المقرر أن تبدأ زينة المسلسل بمجرد انتهائها من تصوير مسلسل “420 دقيقة” الذي يشارك في بطولته سماح أنور ومحمد شاهين ورشدي الشامي من تأليف محمد رجال وإخراج هاني عادل، وجارٍ حاليًا معاينة أماكن تصوير العمل للاستقرار على التفاصيل النهائية واختيار باقي أبطاله. والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشار إلى أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” الذي عرض عبر الشاشات في شهر رمضان 2021 الماضي وشارك فى بطولة العمل صابرين وأحمد السعدنى وهالة فاخر وريم البارودى إخراج عصام عبد الحميد.

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