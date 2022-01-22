مليون جنيه لطليقة أحمد الفيشاوي للحديث عن انفصالهما!؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الأخبار المتداولة حول طلبها مليون جنيه مقابل الظهور في أحد البرامج التلفزيونية، من أجل الحديث عن أسباب طلاقهما.

وكتبت عبر “إنستغرام”: “لا صحة ولا لي صفة في هذا الخبر البائس ولا يمت لي بصلة نهائياً… وأنا لست بحاجة مادية تجبرني على طلب هذا الفعل الشائن… وأنا أرفع وأعلى شأناً من هذه الأخبار… وستتم مقاضاة أي شخص أو جهة تتحدث بلساني”.

وتصدّرت طليقة الفيشاوي، ترند مواقع التواصل، منذ إعلانها الانفصال عنه، وكل فترة تحرص على نشر رسائل غامضة تثير حيرة الجمهور وتساؤلاته.

ونشرت صورة لها عبر “إنستغرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاناً أسود، وعلقت قائلة: “فيك كل ما يُثير نفسي”.

هذا التعليق جعل بعض رواد “السوشيال ميديا” يتكهّنون بأنها تعيش قصة حب جديدة، بعد طلاقها، بينما قال آخرون إنها تريد لفت نظر الفيشاوي إليها فقط.

وكانت قد ظهرت في إطلالة مختلفة، بعد عودتها لحياتها الطبيعية مرة أخرى، تاركة رسالة مُبهمة عبر “إنستغرام”، ونشرت صورة لها أمام المرآة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “وأقصرها… حبل الكذب ينتهي حيث بدأ”.

كما نشرت صورة غير واضحة المعالم وهي ممسكة بحبل، ووجهت رسالة غامضة عبّرت فيها عن عدم خوفها، مؤكدة أنها مُحارِبة في هذه الحياة.

كما أثار ظهورها خلال ممارستها الرقص القطبي، جدلاً واسعاً، خلال الفترة الماضية، وشن رواد التواصل هجوماً عليها، ما اضطرها إلى غلق خاصية التعليقات.

وجاء انفصال الفيشاوي عن زوجته، بمثابة صدمة لجمهوريهما، إذ تعوّدا الظهور الدائم على السجادة الحمراء، وكانا يتعمّدان إثارة الجدل طيلة فترة زواجهما بسبب قبلاتهما أمام المصوّرين، التي باتت مطلوبة منهما في أي ظهور.