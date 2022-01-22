وقف برنامج “ذا فويس” في هولندا بعد فضيحة تحرش جنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت محطة تلفزيونية برنامج “ذا فويس” العالمي الشهير لاكتشاف المواهب في هولندا بعد مزاعم بحدوث تحرش جنسي، شارك في بعضها مشاهير.

يذكر أنه تم إنتاج نسخ محلية من هذا البرنامج في أكثر من 150 دولة.

وتهدد فضيحة التحرش الجنسي بالتأثير على رموز آخرين في وسائل الإعلام الهولندية وعالم الترفيه في أول واقعة من نوعها لحركة “مي تو” النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرش الجنسي في هولندا منذ بدء الحركة العالمية قبل أربع سنوات.

وقال مدعون محليون يوم الأربعاء إن هناك شاهدين اثنين قدما بلاغات للشرطة عن “مخالفات بذيئة” تتعلق بالبرنامج التلفزيوني.

وقال محامي المغني علي بي.، أحد أشهر مغنيي الراب في هولندا والمدرب منذ زمن في برنامج “ذا فويس هولندا”، لوكالة أنباء “إيه.إن.بي” إن الشرطة تلقت بلاغين ضد موكله.

أضاف المحامي بارت سويرس “ينفي علي بي. تماما أنه ارتكب أي مخالفات”.

وبرنامج ذا فويس الهولندي أحد أشهر البرامج التلفزيونية في البلاد منذ سنوات.

وأصدرت محطة “آر.تي.إل” الهولندية بيانا مطلع الأسبوع تقول فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بحدوث “مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ”.

وبعد ذلك الإعلان اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدم استقالته.