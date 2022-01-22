هجوم على فيلم “أصحاب ولا أعز”.. شخصية مثلية وخمور وألفاظ خارجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي بدأ عرضه علي منصة “نتفليكس” قبل يومين، جدلا شديدا، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد بداية عرضه بساعات قليلة.

الفيلم هو أول فيلم عربي من إنتاج “نتفليكس” وهو نسخة معربة من الفيلم الإيطالي “غرباء تماما” الذي تم تنفيذ 18 نسخة منه، بلغات مختلفة، ويدور حول سبعة من الأصدقاء يلتقون على العشاء، وتقترح واحدة منهم أن يتركوا هواتفهم المحمولة على الطاولة، وتكون المحادثات والرسائل على مرأى ومسمع من الجميع، ليكتشفوا أن لكل منهم أسراره الخاصة التي لا يعرفونها عنه، رغم أن صداقتهم تمتد لأكثر من عشرين عاما.

النسخة العربية من الفيلم تعرضت لهجوم شديد، بسبب وجود شخصية رجل مثلي الجنس، وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، حيث رأى البعض أن وجود شخصية مثلية في الفيلم، يمثل خطرا على القيم والأخلاق، وأنها لا تناسب قيم المجتمع العربي.

وكذلك تم انتقاد وجود خمور يقوم الأبطال باحتسائها بشكل طبيعي، إضافة لوجود بعض الألفاظ الخارجة التي لا يتناسب وجودها في الأفلام العربية، التي لم يعتد المشاهد العربي على الاستماع إليها.

كما واجه الفيلم انتقادات شديدة بسبب مشهد وصفوه بالجريء تقوم فيه منى زكي بخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا، رغم عدم ظهور أي جزء من جسدها في المشهد.

يذرك أن الفيلم من إخراج وسام سميرة وبطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز.