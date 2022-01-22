وظيفة شاغرة في القصر.. الملكة إليزابيث تبحث عن مدبرة منزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر موقع “ماي لندن نيوز” إعلاناً عن وظيفة مدبرة منزل؛ لتعمل بدوام جزئي لدى الملكة البريطانية إليزابيث في أبريل المقبل.

وعلى الرغم من أن العمل سيكون لدى العائلة الملكية إلا أن الأجر سيكون وفقاً للحد الأدنى الأجور؛ إذ إن المدبرة ستتقاضى 9.50 جنيه إسترليني (12.91 دولار) في الساعة، على أن تعمل 20 ساعة في الأسبوع.

وقد ذكرت صحيفة “سكوتيش ديلي إكسبريس” أن مساعدة التدبير المنزلي ستعمل في قصر هوليرود هاوس في أدنبره.

وجاء في إعلان الوظيفة: “العمل في مجال الضيافة سيطور مهاراتك وخبراتك في إدارة شؤون المنزل. والانضمام إلى فريقنا المحترف سيؤهلك للقيام بمجموعة كبيرة من التصميمات الداخلية وتنظيفها والعناية بها، مما يضمن تقديمها في أفضل حالاتها، كما ستكتسبين المهارات المهنية المتخصصة اللازمة.. وسترحبين بالضيوف في المناسبات”.

وعن شروط العمل، فإن العمل السابق في التدبير المنزلي أو الضيافة سيكون ميزة ولكن ليس ضرورياً، بل الأهم القدرة على مواجهات التحديات والعمل ضمن فريق، إضافة إلى الالتزام بالوقت والعمل بكفاءة.