كورونا يُجبر نبيلة عبيد على الاحتفال وحيدة: “انا والتورته لوحدينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بيوم ميلادها ال 77 بمفردها لأول مرة، ونشرت صورة لها من منزلها أمام كعكة يوم الميلاد، وظهر المنزل خاليا من أي ضيوف، وتدخل عدد كبير من أحباء نبيلة للاحتفال بها افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت قائلة: “منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتنى من لمة الأهل والأصدقاء.. انا والتورته لوحدينا، كل سنة وانتم طيبين”.

واللافت أن صورة نبيلة نشرت هي من احتفالية عيد ميلادها ال 75 الذي أقيم عام 2020، بحضور النجمة إيمي سمير غانم، و حرصت نبيلة وقتها على تصميم كعكة عيد الميلاد علي هيئة عيون باللون الزرق تتوسطها أيقونة لكف باللون الأزرق أيضا يتم استخدامها لمقاومة عيون الحاسدين وفق التقاليد الشعبية المصرية.

وشهدت التعليقات حملة حب لنبيلة عبيد من نجوم الفن العربي لجين عمران وبوسي شلبي وشريف رمزي وسهير شلبي.