منى زكي تتصدّر الترند في مصر بسبب “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة منى زكي ترند موقع تويتر في مصر بعد ساعات قليلة من عرض أحدث أفلامها “أصحاب ولا أعز” عبر إحدى المنصات الرقمية.

وتلقت منى زكي العديد من التعليقات مع بدء عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها في مشاهد الفيلم.

وتنافس هاشتاق “أصحاب ولا أعز” مع هاشتاق منى زكي على صدارة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” مأخوذ عن الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger”وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

يشارك ببطولة الفيلم كلا من منى زكي، إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، نادين لبكي، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.