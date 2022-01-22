شكرا لقرائتكم خبر عن منها لله كورونا.. نبيلة عبيد تحتفل وحدها بعيد ميلادها بتورتة على شكل خمسة وخميسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها، بمفردها فى المنزل، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، توضح احتفالها بعيد ميلادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى تجمعات.

ونشرت نبيلة عبيد، صورتها مع تورته عيد ميلادها، التى صممت على شكل عين وكف "خمسة وخميسة" باللون الأزرق، الذى يقتنع البعض بمنعه للحسد، كما علقت على الصورة: "منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء.. أنا والتورتة لوحدينا.. كل سنة وأنتم طيبين".



نبيلة عبيد عبر انستجرام

وسبق أن كشفت النجمة نبيلة عبيد في فيديو نادر لها عن أصعب مشهد جمع بينها وبين النجم أحمد زكى في فيلم " شادر السمك"، وسبب الخلاف الذى حدث بينهما بسبب مشهد الضرب، مؤكدة أن ضربه لها كان من أصعب المشاهد.



نبيلة عبيد مع تورته عيد الميلاد

وقالت نبيلة عبيد: "المشهد فيه 3 صفعات بسبب الموقف الذى تكتشف فيه البطلة زواج أحمد زكي عليها وفوجئت خلال التصوير المشهد بقلم شديد ينزل على وجهى فأوقفت التصوير وبكيت بشدة وشفايفي جابت دم، وبعدين استفزيته بالكلام رجعنا نصور هو ضربني وأنا ضربته، ووقفوا المشهد وأنا جايبه تمثال حديد وكنت هضربه بيه على دماغه".

وتابعت في الفيديو النادر: قلت له لابد أن أعلم أين ستضرب القلم وليس فجأة واختلفنا على ذلك لأنه كان يرى أن الضربة ستكون طبيعية وليست مرتبة وبالفعل أكملنا المشهد وخربشت أحمد في أيده وجابت دم أثناء التصوير بسبب انفعالي الشديد".