شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل عام" و"أبو العروسة 3" و"فى بيتنا روبوت 2" تختتم الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، انطلاق عرض دفعة جديدة من المسلسلات على شاشات الفضائيات، ليختتم بها الموسم الشتوى استعداداً لاستقبال مسلسلات رمضان 2022، وهذه الأعمال هى "أبو العروسة 3" المقرر عرضه على قناة DMC يوم 29 يناير الجارى، و"نقل عام" المقرر عرضه على قناة ON في نفس اليوم 29 يناير، هذا بالإضافة إلى "في بيتنا روبوت 2" المقرر عرضه على قناة CBC.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع.

مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

"مسلسل فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.



فى بيتنا روبوت 2

يحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب "هشام جمال"، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها زومبا "شيماء سيف"، والثاني على هيئة ذكر يسميه لذيذ "عمرو وهبة"، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر" على القيام بأعمالها المنزلية وذلك فى اطار كوميدى.