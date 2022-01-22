شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة فيكتوريا فى السينما العالمية حياتها دراما وحب ومؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الملكة فيكتوريا عيد الميلاد لعام 1900 فى جزيرة وايت كعادتها ولكن اشتد عليها مرض الروماتيزم وتسبب فى إعاقتها حركيا وبدأ بصرها في الانخفاض تدريجيا وشعرت مع نهاية الشهر بالضعف والهذيان لترحل يوم الثلاثاء 22 يناير من عام 1901 عن عمر يناهز الـ 81 عاما ، وكان آخر ما طلبته فيكتوريا قبل موتها أن يتم إحضار "تورى" كلبها المُدلل بجوارها على فراش الموت.

حياة تلك الملكة ثرية جدا بالأحداث والدراما ولهذا نهلت السينما من حياتها وقدم عنها الكثير من الأفلام، وجسدت شخصيتها الكثير من النجمات، بل قدم عنها فيلم كرتون أيضا ، واليوم يمر ذكرى رحيلها لنستعرض أهم الأفلام التى تناولت حياتها أو جزء من حياتها.

قدمت النجمة Emily Blunt شخصية " Queen Victoria " فى فيلم إنتاج عام 2009 بعنوان The Young Victoria وتناول الفيلم حياة تلك الملكة منذ صباها حتى توليها الحكم وسيطرتها على المملكة وحاء خلاله مشهد دخولها القصر وكيف نظرت لكل ركن وجدار فيه نظرة فرح وخوف في نفس الوقت

وفيلم آخر تظهر فيه الملكة فيكتوريا لكنه فيلم كارتون بعنوان "The Pirates" أو القراصنة وتظهر فيه شخصيتها والقراصنة تهاجم إحدى سفنها والفيلم إنتاج عام 2012 وقامت بأداء صوتها النجمة Imelda Staunton..

ومن الأفلام أيضا فيلم "هولمز وواتسون" بطولة ويل فيريل وجون رايلى ومن إخراج إيتان كوهين، الذى يحكى قصة مخبر عبقرى يدعى شيرلوك هولمز وصديقه المتفانى الدكتور واتسون حيث يتوجب عليهما الكشف عن مؤامرة شريرة تحاك ضد الملكة فيكتوريا.

كما قدم فيلم آخرو ثائقى عن العائلة الملكية فى بريطانيا وخبايا القصر وتناول حياة الملكة إليزابيث، لكنه أشار أيضا لحكايات عن الملكة فيكتوريا بجانب الحديث عن مواطن أطلق عليها النار بالقرب من الملكة.

ولكن يعد الفيلم الأهم هو فيلم "Victoria and Abdul" من إخراج ستيفين فريرز ، والذي عرض فى مهرجان فينسيا خارج المسابقة الرسمية وجسدت شخصية الملكة النجمة جودى دينيش وركزت الأحداث علي الفترة قبيل نهايات حكم الملكة فيكتوريا بعد 29 عاما من احتلال بريطانيا للهند، حيث نتعرف على عبد الكريم الموظف الهندى الذى يتم إرساله مع زميل له إلى بريطانيا فى اليوبيل الذهبى لحكم الملكة فيكتوريا لتقديم ميدالية كهدية لها من مستعمرتها وهناك تبدأ علاقة صداقة تنمو بينه وبين الملكة، وتثير هذه الصداقة الأحقاد فى البلاط الملكى وبين الحاشية الذين يستنكرون تقرب هذا الملون من ملكتهم وكونه أصبح متساويًا معهم فى المكانة والامتيازات التى حصل عليها سريعًا، ما يجعلهم يدبرون له المكائد ويتمنون له الشر.