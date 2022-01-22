ذكريات الطفولة والزواج، والشائعات.. يسرا وشيرين رضا في "بصراحة مع" الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة MBC مصر، في السابعة مساء السبت 22 يناير، حلقة جديدة من برنامج "بصراحة مع"، تستضيف الفنانتين يسرا وشيرين رضا.

يسرا وشيرين رضا، صديقتان جمعتهما الحياة بحلوها ومرّها، وقدمتا أعمالاً سينمائية ودرامية خلال مسيرة فنية حافلة، تتحدثان بعفوية عن رحلتيهما في برنامج "بصراحة مع يسرا وشيرين رضا".

تتوقف النجمتان عند ذكريات الطفولة، وأول عملٍ جمعهما معاً أمام الكاميرا، وتتطرّق شيرين إلى موقف تعرّضت له في بداية مسيرتها الفنية، فيما تتوقف يسرا عند مذكراتها الشخصية التي دوّنتها إثر موقف أليم عاشته. وما هي علاقة كلّ منهما بالزواج، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصريحات لوسائل الإعلام، والشائعات؟ وما هي أكبر خسارة تعرّضت لها كل واحدة منهما؟ وكيف تصفان تجربتهما الشخصية والمهنية مع مفهومَي الخيانة والغدر؟

يُعرض برنامج "بصراحة مع" على "MBC مصر" كل سبت الساعة 7:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة السبت 22 يناير 2022.