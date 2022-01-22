أقوياء الملاحظه سيعرفونها: ممثلة سورية شهيرة؛ عُرفت بإتقانها للأدوار الصعبة خاصة الكوميدية .. لها عدد كبير من المسلسلات أشهرها “باب الحارة”

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 09:57 صباحاً - انها الفنانة شكران مرتجى التي شاركت جمهورها ومحبيها -في وقت سابق- عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” بصورة لها وهي طفلة اعتراضًا على تحدي الشيخوخة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ كبير.

وعلّقت “شكران” على الصورة التي نشرتها وقالت: “كلكم بدكم تكبروا أنا بتمنى أرجع صغيرة لحضن أمي وأبي ولمة العيلة لمدرستي وفرحة النجاح وأصدقاء حقيقيين تدوم صحبتنا لنختير رفقات بيحبوا بعض.. لرحلة السنة والمقالب والضحكة من القلب.. لفرحة العيد والتياب الجديدة، للحلم ببكرا والمستقبل”.

وتابعت: “لدمعة أمي وأبي يمسحوها ويقولولي لا تخافي طول مانحنا جنبك.. لدقة قلب ما أعرف شو معناها وقت أعرف أتلبك وأخجل.. لتليفون عادي لما يرن الكل يركضوا ليعرفوا لمين، لرسالة تحت الباب من ريحة العطر اللي معبيها نعرف من مين، لمرجوحة بدايتها الأرض وحدودها السما”.

صورة نادرة من طفولة “شكران مرتجى”

شكـران مرتجى هي ممثلة سورية من أصول فلسطينية ولدت في السعودية عام 1970م. في الطائف واتجهت في مرحلة الدراسة الثانوية للمشاركة في مسرحية “فرعون لا يشبه الفراعنة”، بعد الثانوية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه لتبدأ مشوارها الفني.

بدأت الفنانة شكـران مرتجى مسيرتها الفنّية عندما كانت طالبة في المدرسة وقدمت أول مسرحية لها بعنوان “فرعون لا يشبه الفراعنة”، ثم بدأت حياتها تزدهر بعد ذلك وتقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات وسهرات تلفزيونية وكذلك قدمت بعض البرامج، تحققت شهرتها كثيراً عندما شاركت في مسلسل “عيلة خمس نجوم” والذي تم عرضه في عام 1994، لكنها بدأت بمسلسل “يوميات ظريفة” في عام 1993.

شاركت بدور متميز في مسلسل “يوميات جميل وهناء” بمشاركة النجم أيمن زيدان وذلك في عام 1997، توالت أعمالها الفنية وعرفت بأدائها المتميز اللافت للنظر، أما على الجانب السينمائي فقد شاركت في فيلم “مشروع السعادة”، فيلم “انتظار”، كما قدمت عدة برامج منها برنامج “سوالفنا حلوة” عام 2006، ومن السهرات التلفزيونية قدمت شكـران مرتجى سهرة بعنوان “وقائع وأحلام فرج” في عام 1994.

توالت أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها مسلسلات (باب الحارة ج3” في عام 2008. ولادة من الخاصرة في عام 2011. عائلة من زمان في عام 2014، دنيا ج2 في عام 2015، سلاسل دهب” في عام 2019، ميادة وولاد” في عام 2020).

وقدمت الفنانة شكـران مرتجى دور مميز من خلال مسلسل “شارع شيكاغو” في العام الماضي 2021، الذي تشارك فيه الى جانب الممثلين السوريين ​سلاف فواخرجي​ و​أمل عرفة​ ومهيار خضور، حيث قامت بدور “ستيلا” الذي عرضها لبعض الإنتقادات بسبب صغر مساحته، وردت الفنانة على تلك الإنتقادات مشيرة إلى أنها بطلة أينما تكون لأنها تعمل بشغف.

بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

من ناحية أخرى، أعادت النجمة السورية شكران مرتجى، إحياء ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة، وعبارات توحي بحزنها الكبير على راحيله، حيث نشرت شكران عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور انستجرام صورة لوالدها الراحل، وصورة لسبيل الماء الذي أقامته عن روحه.

وعلّقت الفنانة شكران مرتجى على الصور التي شاركتها: “في مثل هذا اليوم مات أبي وفي مثل هذا اليوم من كل عام يموت أبي، أحضنوا أباءكم وخذوا ما أستطعتم من عزيمة ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة، 14/1/2004..عبد الوهاب مرتجى… الفاتحة والدعاء 14/1/2022 “.

شكران مرتجى تردّ على متنمّر سخر من أنفها

كما ردّت الفنانة السورية شكران مرتجى على متابع سخر من شكل أنفها بعدما نشر زميلها ومواطنها الفنان قاسم ملحو صورة قديمة ظهرا فيها مع زميلهما الفنان باسم ياخور خلال دراستهم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقالت مرتجى في تعليقها على الكلام المسيء الذي أشار إلى أن المال والتجميل قد غيّراها: “بحياتي ما نكرت إني عاملة عملية تجميل صديقي، وبتشرف بشكلي قبل وهلأ، والشغلة ما إلها علاقة بالمصاري، أي حدا عندو مشكلة وبيقدر يحلّها بيحلّها، شكراً للطفك ولكل حدا اتمسخر واتنمّر عليي والحمد لله والله يعين اللي عنده مشكلة بمخه وروحه وما بيقدر يحلّها”.

أحدث مسلسلات شكران مرتجى 2022

وعلى الصعيد الفنّي، تشارك مرتجى في الموسم الحالي 2022 بمسلسل “حارة القبة”، وهو من تأليف أليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل “ذهب أيلول” الذي كتبت نصه مجموعة من الكتّاب وبإشراف مباشر من المنتج طلال العواملة، وهو من إخراج حماد الزعبي. وتشارك في المسلسل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، في مقدّمهم: مرح جبر، عمار شلق، عاكف نجم، دانا جبر، ساري الأسعد، إيلي شالوحي، نور صعب، لونا بشارة، ميثم صالح، حامد مرزوق، علي عليان، أميرة سمير وغيرهم من النجوم والفنانين والمواهب الشابة.

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